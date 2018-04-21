Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Наполи"

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Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Наполи"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую игру против "Наполи".

"У нас есть психологическое преимущество над "Наполи". Всё просто: завтра начинается мини-турнир из 5 игр, и мы начинаем его с преимуществом в четыре очка. Конечно, этот матч будет иметь важное значение в борьбе за Скудетто, но не решающее.

Если "Ювентус" проведет этот отрезок лучше, то мы выиграем Скудетто. Если лучше будет "Наполи", то мы поздравим их. Мы должны играть спокойно, потому что "Ювентус" привык к подобным поединкам. Для "Наполи" предстоящая игра гораздо важней, чем для нас" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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