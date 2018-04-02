Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую игру против "Реала".
"Мы должны уделить особое внимание Роналду. Сейчас он находится в замечательной форме. Уверен, нас ждут захватывающие поединки с "Реалом" - приводит слова Аллегри Football Italia.
Игра между "Ювентусом" и "Реалом" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.
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