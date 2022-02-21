Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Мы не собираемся останавливаться на 1/8 финала. Наша цель заключается в том, чтобы пройти как можно дальше. Шансы? Любой матч начинается при счете 0:0, поэтому шансы такие же, как и у "Вильярреала".

У них очень хороший состав и опытный тренер, нам нужно уделить внимание каждой детали. Стоит подойти к этой игре крайне скрупулезно и тогда мы сможем достичь успеха. "Ювентус" очень вырос за последние месяцы и завтра я ожидаю хорошую игру", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Вильярреалом" и "Ювентусом" состоится уже завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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