Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Теги ювентусатлетико мадридмассимилиано аллегри

Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Ювентус всегда боролся за победу в Лиге Чемпионов с тех пор, как я в команде. Когда я приехал сюда, вокруг клуба была обстановка скептицизма. Но мы попадали в число 16 лучших команд, два раза доходили до финала. Нужно понимать, что выиграть Лигу Чемпионов очень сложно. В матче с "Атлетико" всё будет по-другому. Нам нужно быть острее, быстрее и перемещать мяч на большей скорости. Мы должны очень хорошо сыграть в финальной трети матча, когда мадридцы будут действовать очень плотно", - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Атлетико" состоится во вторник, 12 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "матрасников" со счётом 2:0.

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