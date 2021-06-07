Аллегри подозревают в отмывании денег

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри столкнулся с проблемами с законом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, ведётся расследование по делу об отмывании денег, и тренер "старой синьоры" стал его фигурантом.

Согласно данным следствия, на банковский счёт Аллегри приходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр.

При этом правоохранители не исключают, что тренер мог не знать о преступной деятельности своих "партнёров".

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