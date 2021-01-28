Аллегри подписал контракт с "Ромой"

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри подписал предварительный контракт с римской "Ромой", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, соглашение заключено на два или три года. Зарплата специалиста в римском клубе составит 4,5 миллиона евро.

Аллегри возглавит "Рому" по окончании сезона в том случае, если клуб завоюет путевку в Лигу Чемпионов. Впрочем, наставник может получить работу и в этом сезоне, если результаты клуба ухудшатся. Сейчас "Рому" тренирует португальский тренер Паулу Фонсека.

Не пропустите: Эль-Шаарави завтра пройдет медобследование в "Роме". | http://soccernews.ru