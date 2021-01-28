Аллегри подписал контракт с "Ромой"
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри подписал предварительный контракт с римской "Ромой", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, соглашение заключено на два или три года. Зарплата специалиста в римском клубе составит 4,5 миллиона евро.
Аллегри возглавит "Рому" по окончании сезона в том случае, если клуб завоюет путевку в Лигу Чемпионов. Впрочем, наставник может получить работу и в этом сезоне, если результаты клуба ухудшатся. Сейчас "Рому" тренирует португальский тренер Паулу Фонсека.
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