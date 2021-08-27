Аллегри подтвердил уход Роналду из "Ювентуса"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сделал заявление о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что звёздный португалец решил сменить команду и уже попрощался с одноклубниками.

"Роналду захотел уйти из "Ювентуса", это его выбор. Сейчас он ищет новый клуб после трёх лет в нашей команде. Это всего лишь часть жизни. Я не разочарован", - приводит слова Аллегри твиттер Фабрицио Романо.

Ожидается, что Роналду перейдёт в "Манчестер Сити". "Горожане" готовы заплатить за него 30 миллионов евро, а сам футболист согласился на понижение зарплаты ради трансфера.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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