Аллегри подтвердил уход Роналду из "Ювентуса"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сделал заявление о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что звёздный португалец решил сменить команду и уже попрощался с одноклубниками.
"Роналду захотел уйти из "Ювентуса", это его выбор. Сейчас он ищет новый клуб после трёх лет в нашей команде. Это всего лишь часть жизни. Я не разочарован", - приводит слова Аллегри твиттер Фабрицио Романо.
Ожидается, что Роналду перейдёт в "Манчестер Сити". "Горожане" готовы заплатить за него 30 миллионов евро, а сам футболист согласился на понижение зарплаты ради трансфера.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
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|Команда
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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