Аллегри подвёл итоги выступления "Ювентуса" в Международном кубке чемпионов

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Аллегри подвёл итоги выступления "Ювентуса" в Международном кубке чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги выступления своей команды в Международном кубке чемпионов в США.

"В целом всё прошло хорошо, мы качественно поработали. Я доволен тем, как ребята работали на тренировках и в матчах. В чём нам нужно прибавить? В физическом состоянии. После этого нужно улучшить игру в обороне" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что в ходе МКЧ "Ювентус" проиграл "Барселоне" (1:2), победил ПСЖ (3:2) и одолел "Рому" (1:1, по пен. 5:4).

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