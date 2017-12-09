Аллегри похвалил Спаллетти

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Аллегри похвалил Спаллетти

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высоко отозвался о своём коллеге из миланского "Интера" Лучано Спаллетти.

"Спаллетти добивался с "Ромой" важных результатов, он знает, как выжимать из своих игроков максимум. Это одно из его лучших тренерских качеств. Он также очень хорошо читает игру. "Интер" провернул отличную сделку, подписав его. Он в данный момент делает для них результат" - цитирует Аллегри Calciomercato.

Напомним, что сегодня "Ювентус" и "Интер" проведут очный матч в Турине.

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