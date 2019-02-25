Аллегри поощрил футболистов после матча с "Болоньей"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал своим футболистам отдохнуть два дня после победного матча с "Болоньей" (1:0) в Серии А. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

После того, как игроки немного отдохнут, "Ювентус" приступит к ближайшим матчам с "Наполи", "Удинезе" и "Атлетико".

Победный гол забил нападающий туринского клуба Пауло Дибала.

"Ювентус" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Италии.

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