Аллегри поощрил футболистов после матча с "Болоньей"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал своим футболистам отдохнуть два дня после победного матча с "Болоньей" (1:0) в Серии А. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
После того, как игроки немного отдохнут, "Ювентус" приступит к ближайшим матчам с "Наполи", "Удинезе" и "Атлетико".
Победный гол забил нападающий туринского клуба Пауло Дибала.
"Ювентус" занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Италии.
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Матч 19-го тура РПЛ перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10