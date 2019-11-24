Аллегри посетил матч между "Миланом" и "Наполи"
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри посетил матч 13-го тура Серии А между "Миланом" и "Наполи" (1:1), передает Football Italia.
После игры специалист пообщался с представителями неаполетанского клуба, а также с пресс-службой команды.
По данным источника, руководство "Наполи", возможно, рассматривает Аллегри на пост главного тренера. Нынешний наставник Карло Анчелотти 6 матч подряд не может привести клуб к победе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Удинезе
|12
|14
|12
|Торино
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7