Аллегри посетил матч между "Миланом" и "Наполи"

1 Теги карло анчелоттинаполимассимилиано аллегри

Аллегри посетил матч между "Миланом" и "Наполи"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри посетил матч 13-го тура Серии А между "Миланом" и "Наполи" (1:1), передает Football Italia.

После игры специалист пообщался с представителями неаполетанского клуба, а также с пресс-службой команды.

По данным источника, руководство "Наполи", возможно, рассматривает Аллегри на пост главного тренера. Нынешний наставник Карло Анчелотти 6 матч подряд не может привести клуб к победе.

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Комментарии

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aleskandrbasavin

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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