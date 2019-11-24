Аллегри посетил матч между "Миланом" и "Наполи"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри посетил матч 13-го тура Серии А между "Миланом" и "Наполи" (1:1), передает Football Italia.

После игры специалист пообщался с представителями неаполетанского клуба, а также с пресс-службой команды.

По данным источника, руководство "Наполи", возможно, рассматривает Аллегри на пост главного тренера. Нынешний наставник Карло Анчелотти 6 матч подряд не может привести клуб к победе.

А еще: "Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"| http://soccernews.ru