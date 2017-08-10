Аллегри: "После финала Лиги Чемпионов я раздумывал над отставкой"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что по окончании прошлого сезона он мог покинуть свой пост.

"На следующий день после финала Лиги Чемпионов я задал себе вопрос: "Могу ли я дать команде что-то ещё?". Я раздумывал над отставкой. Когда я подумал о составе "Ювентуса", моё решение стало личным. Я знал, что мне есть, что доказывать. Мне есть, чему учиться. Я решил, что если клуб примет мою стратегию, я останусь" - цитирует 49-летнего специалиста Football Italia.

Стоит отметить, что "Ювентус" под руководством Аллегри дважды за три последних года выходил в финал Лиги Чемпионов, однако оба раза проиграл.

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