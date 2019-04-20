Аллегри повторил невероятный рекорд Мигеля Муньоса

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в пятый раз подряд привёл команду к чемпионскому титулу.

Как сообщает Mister Chip, это повторение исторического рекорда Мигеля Муньоса, который с 1961 по 1965 год пять раз побеждал в чемпионате Испании с мадридским "Реалом".

Кроме итальянца и испанца ни одному тренеру из топ-5 лиг Европы не удавалось на протяжении пяти лет брать золотые медали с одной командой.

Не пропустите: Роналду покорилось историческое достижение. | http://soccernews.ru