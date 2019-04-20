Аллегри повторил невероятный рекорд Мигеля Муньоса
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в пятый раз подряд привёл команду к чемпионскому титулу.
Как сообщает Mister Chip, это повторение исторического рекорда Мигеля Муньоса, который с 1961 по 1965 год пять раз побеждал в чемпионате Испании с мадридским "Реалом".
Кроме итальянца и испанца ни одному тренеру из топ-5 лиг Европы не удавалось на протяжении пяти лет брать золотые медали с одной командой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26