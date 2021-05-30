Аллегри принял решение о будущем Мораты в "Ювентусе"

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Аллегри принял решение о будущем Мораты в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил сохранить в команде испанского нападающего Альваро Морату, сообщает журналист Марко Контейро в своем твиттере. 

В настоящее время форвард выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". Итальянский клуб имеет право продлить аренду за 10 миллионов евро, но надеется договориться о снижении цены.

В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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