Аллегри принял решение о будущем Мораты в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил сохранить в команде испанского нападающего Альваро Морату, сообщает журналист Марко Контейро в своем твиттере.
В настоящее время форвард выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". Итальянский клуб имеет право продлить аренду за 10 миллионов евро, но надеется договориться о снижении цены.
В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Аллегри не хочет расставаться с Дибалой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 мая
-
"Интер" нашел замену Хакими во Франции
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер вратаря сборной Англии
-
Сарри назвал "Лацио" свои зарплатные требования
-
"Бавария" договорилась о переходе хавбека сборной Германии
-
Агуэро прилетел в Барселону
-
Аллегри принял решение о будущем Мораты в "Ювентусе"
-
"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Зинченко за игру в финале Лиги Чемпионов
-
Рюдигер высказался о травме, которую он нанес де Брюйне
-
Назван расширенный состав сборной Италии на Евро-2020
-
Отец Еременко рассказал о будущем футболиста
-
"Реал" определил приоритетную цель на случай отказа Почеттино
-
Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире
-
"Арсенал" может купить двух защитников
-
"Тамбов" прекратил существование
-
ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ
-
Календарь матчей Евро-2020: расписание всех матчей
-
Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга
-
В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14