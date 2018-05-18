Аллегри принял решение о своем будущем

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Аллегри принял решение о своем будущем
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он решил остаться в туринском клубе.

"С большой вероятностью я останусь в "Ювентусе". На следующей неделе у меня запланирована встреча с руководством клуба, на которой мы обсудим подготовку к следующему сезону", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что 50-летним Аллегри интересуются "Челси" и "Арсенал".

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