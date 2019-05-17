Аллегри признан лучшим тренером в истории "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером в истории туринцев по проценту побед в чемпионате Италии. Об этом информирует OptaPaolo.

Под руководством 51-летнего итальянца "Ювентус" победил 142 раза в 188 матчах в чемпионате Италии, а это 75,5 процента.

Напомним, сегодня, 17 мая, стало известно, что Аллегри покинет команду по окончании сезона. В связи с этим завтра, 18 мая, пройдет пресс-конференция.

Аллегри пришел в "Ювентус" в 2014 году. По его руководством клуб стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды стал обладателем Кубка и дважды - Суперкубка Италии.

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