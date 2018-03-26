Аллегри признан тренером года в Италии

Теги массимилиано аллегриювентусмаурицио сарри

Аллегри признан тренером года в Италии

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером в Италии по итогам 2017 года.

Как сообщает Football Italia, в борьбе за награду 50-летний специалист опередил Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Маурицио Сарри ("Наполи").

Стоит отметить, что Аллегри удостоился этого звания в третий раз в карьере и сравнялся по этому показателю с Антонио Конте, Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Не пропустите: Маротта сделал заявление по будущему Аллегри. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов