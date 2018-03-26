Аллегри признан тренером года в Италии

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером в Италии по итогам 2017 года.

Как сообщает Football Italia, в борьбе за награду 50-летний специалист опередил Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Маурицио Сарри ("Наполи").

Стоит отметить, что Аллегри удостоился этого звания в третий раз в карьере и сравнялся по этому показателю с Антонио Конте, Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Не пропустите: Маротта сделал заявление по будущему Аллегри. | http://soccernews.ru