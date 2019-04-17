Аллегри продолжит тренировать "Ювентус"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сделал важное заявление о своём будущем.

"Пару дней назад мы общались с президентом клуба. Уже сейчас планируем наш следующий сезон. Я останусь в "Ювентусе" ещё на год", - приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт УЕФА.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "старая синьора" выиграла 10 трофеев и в ближайшее время станет победителем Серии А.

Контракт между тренером и клубом истекает в 2020 году.

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