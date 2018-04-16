Аллегри прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о чемпионской гонке в итальянской Серии А.

"Абсолютно не считаю, что мы фавориты в борьбе за скудетто. "Наполи" проводит блестящий сезон, они по-прежнему на хвосте. Судьба титула, скорее всего, решится в двух ближайших турах" - цитирует Аллегри Football Italia.

Отметим, что за шесть туров до завершения чемпионата "Ювентус" опережает "Наполи" на 6 очков.

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