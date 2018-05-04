Аллегри прокомментировал интерес "Баварии" к Дибале

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал интерес мюнхенской "Баварии" к форварду своей команды Пауло Дибале.

" Дибала в "Баварии"? Пауло - очень важный игрок для нас. Он проводит отличный сезон и у него есть качества, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Но решение по своему будущему принимать ему ", - цитирует наставника "старой синьоры" Le 10 Sport.

Напомним, "Ювентус" готов выслушать предложения по Дибале. | soccernews.ru