Аллегри прокомментировал интерес "Баварии" к Дибале

Теги ювентусбавария мюнхенпауло дибала

Аллегри прокомментировал интерес "Баварии" к ДибалеГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал интерес мюнхенской "Баварии" к форварду своей команды Пауло Дибале.

"Дибала в "Баварии"? Пауло - очень важный игрок для нас. Он проводит отличный сезон и у него есть качества, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Но решение по своему будущему принимать ему", - цитирует наставника "старой синьоры" Le 10 Sport.

Напомним, "Ювентус" готов выслушать предложения по Дибале. | soccernews.ru

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