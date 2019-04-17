Аллегри прокомментировал итог ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"

Главный тренер "Ювентус" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о проигрыше своей команды а матче с "Аяксом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

"Мир футбола жесток, и когда пропускаешь гол, появляется страх. Во втором тайме мы должны были сыграть иначе. "Аякс" заслуженно выиграл.

Я сказал президенту клуба, что остаюсь. Мы сядем с руководством и подумаем о будущем команды", - сказал Аллегри.

В чемпионате Италии "Ювентус" занимает лидирующую позицию.

Не пропустите: Дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Манчестер Юнайтед" и пройти в полуфинал Лиги чемпионов| http://soccernews.ru