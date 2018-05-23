Аллегри прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера "Наполи"

Теги массимилиано аллегрикарло анчелоттиювентуснаполи

Аллегри прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера "Наполи"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера "Наполи".

"С возвращением, Карло Анчелотти! В Серию А приходят сильнейшие люди нашего футбола" - написал Аллегри в своём твиттере. 

Не пропустите: Анчелотти хочет подписать в "Наполи" своего бывшего подопечного из "Реала". | http://soccernews.ru

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