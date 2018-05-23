Аллегри прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера "Наполи"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера "Наполи".

"С возвращением, Карло Анчелотти! В Серию А приходят сильнейшие люди нашего футбола" - написал Аллегри в своём твиттере.

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