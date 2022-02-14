Аллегри прокомментировал ничью с "Аталантой" и восхитился голом Малиновского
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в матче с "Аталантой" (1:1) в рамках 24-го тура Серии А.
"Было бы разочарованием проиграть при такой хорошей игре. Мы допускали ошибки при реализации моментов и в моменте с последним пасом. Перед перерывом мы пережили три минуты ужаса, когда легко теряли мяч и де Лигт дважды блокировал удары после контратак соперника.
Во втором тайме мы действовали лучше, но парадокс в том, что когда нужно было забивать, мы делали неточный пас. После такой контратаки Малиновский заработал штрафной и забил шедевральный гол, но и гол Данило тоже был хорош.
"Аталанта" - очень агрессивная команда, так что мы должны были двигать мяч быстрее. Матч получился очень зрелищным, мы могли проиграть, но сумели взять важное очко. Мы хотели победить, но знали, что "Аталанта" сильна, поэтому мы довольны, что продлили беспроигрышную серию", - сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17