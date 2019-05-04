Аллегри прокомментировал ничью с "Торино"

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Аллегри прокомментировал ничью с "Торино"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 35-го тура Серии А против "Торино", который завершился ничьей 1:1.

Напомним, что "старая синьора" почти всю игру уступала сопернику, однако на 85-й минуте Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в дерби.

"Мы не заслуживали поражение, поскольку показывали хорошую игру. Мы подарили сопернику гол после вбрасывания, но потом у них практически не было ударов по нашим воротам. Мы же были опасны только в контратаках. Я должен похвалить своих парней, потому что они всегда прилагают максимум усилий, даже после победы в чемпионате", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" - "Торино". | http://soccernews.ru

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