Аллегри прокомментировал ничью с "Венецией"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в матче с "Венецией" (1:1) в 17-м туре Серии А.

О травме Дибалы и замене на 12-й минуте

"Мы рискнули, и вышло плохо. Он был заменен и в среду в игре ЛЧ с "Мальме" (1:0) из-за мышечного повреждения. Мы надеялись, что ему стало лучше, но это не так".

О матче

"Первый тайм был хорошим, мы создавали моменты. А потом мы полностью выключились из игры на 10-15 минут перед голом "Венеции".

То же самое было и в игре с "Салернитаной" (2:0), но тогда нам повезло, что соперник не забил, мяч попал в штангу. Так что это то, над чем нам нужно поработать.

Мы попали под прессинг и не могли толком отдавать передачи в ноги друг другу. Нужно было забросить пару раз мяч за спины защитникам соперника на наших форвардов, чтобы ослабить давление, но мы этого не сделали.

Нам нужно было агрессивнее атаковать свободное пространство, вынуждать соперника фолить, получать желтые карточки. Вместо этого мы потеряли очки в матче против хорошей команды.

В начале второго тайма мы бродили по полю, пасовали назад. Иногда мы словно не осознаем, что наша игра становится плохой, не считываем ситуацию. Как только этот период проходит, мы снова начинаем играть хорошо. И в этот раз мы вернули "Венецию" на их половину поля, но ущерб уже был нанесен.

У нас есть не столь опытные игроки, например Кайо Жорже. Хотя вся команда выглядело немного вяло после перерыва.

Кажется, мы не всегда понимаем, когда стоит играть красиво. В те 10-15 минут нам нужно было действовать попроще, стиснуть зубы и преодолевать себя".

О попадании в топ-4

"Нам не стоит думать об этом. Сегодня мы потеряли два очка, которые мы должны были привезти домой", – сказал тренер в эфире DAZN.

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