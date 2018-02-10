Аллегри прокомментировал победу над "Фиорентиной"

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Аллегри прокомментировал победу над "Фиорентиной"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 24-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины".

"Нам было достаточно сложно сохранять концентрацию в течение всего матча. Мы хорошо начали игру, но потом попали под прессинг соперника. Было несколько моментов, в которых мы рисковали пропустить гол. Второй тайм получился другим. Нам стало легче. Мы понимали, что нас ждёт и правильно действовали, когда соперник начинал защищаться. Хочу похвалить своих футболистов за этот матч" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Фиорентина" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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