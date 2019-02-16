Аллегри прокомментировал победу над "Фрозиноне"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы своей команды над "Фрозиноне" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

"Команда набирает форму. Если не брать во внимание трудности в матче с "Пармой", то можно утверждать, что мы хорошо выступили в Серии А. Мы избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и в хорошем состоянии подходим к Лиге Чемпионов" - цитирует Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Ювентус" упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. В активе "старой синьоры" 66 очков, а у идущего вторым "Наполи" - 52 очка и игра в запасе.

20 февраля "Ювентус" в гостях сыграет с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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