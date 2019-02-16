Аллегри прокомментировал победу над "Фрозиноне"

Теги массимилиано аллегриювентусфрозиноне

Аллегри прокомментировал победу над "Фрозиноне"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы своей команды над "Фрозиноне" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

"Команда набирает форму. Если не брать во внимание трудности в матче с "Пармой", то можно утверждать, что мы хорошо выступили в Серии А. Мы избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и в хорошем состоянии подходим к Лиге Чемпионов" - цитирует Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Ювентус" упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. В активе "старой синьоры" 66 очков, а у идущего вторым "Наполи" - 52 очка и игра в запасе.

20 февраля "Ювентус" в гостях сыграет с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" – "Фрозиноне". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 февраля

Главные новости дня: 15 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Милан Милан 23 39
5 Аталанта Аталанта 23 38
6 Рома Рома 23 38
7 Лацио Лацио 23 38
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 23 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 23 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 23 9
Полная таблица

топ-5 тегов