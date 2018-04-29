Аллегри прокомментировал победу над "Интером"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после матча 35-го тура итальянской Серии А против "Интера".

"Получился замечательный вечер футбола между командами, которые стремились к победе. "Интер" рухнул физически в конце второго тайма, поскольку играл в меньшинстве, а мы этим умело воспользовались" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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