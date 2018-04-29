Аллегри прокомментировал победу над "Интером"

Теги массимилиано аллегриювентусинтер милан

Аллегри прокомментировал победу над "Интером"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после матча 35-го тура итальянской Серии А против "Интера".

"Получился замечательный вечер футбола между командами, которые стремились к победе. "Интер" рухнул физически в конце второго тайма, поскольку играл в меньшинстве, а мы этим умело воспользовались" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов