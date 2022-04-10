Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри" (2:1) в матче 32-го тура Серии А.

"Мне не нравится проигрывать, так что предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед. Никто не помнит, как мы играли в прошлое воскресенье, запомнилось только то, что "Интер" продолжил идти за скудетто.

Самое забавное – вы, журналисты, всегда требуете играть красиво, но сами же первые говорите только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты матча с "Вильярреалом" (0:3) все хвалили игру "Ювентуса", но стоило пропустить, как наше выступление назвали катастрофическим. Это бессмыслица, ведь изменился только результат, а не игра.

Мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает. Дело не только в "Ювентусе", но и в футболе в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ игры: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее.

Италия выиграла ЧМ 4 раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Пепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" готов оформить выкуп Кулушевски. | http://soccernews.ru