Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри"

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри" (2:1) в матче 32-го тура Серии А.

"Мне не нравится проигрывать, так что предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед. Никто не помнит, как мы играли в прошлое воскресенье, запомнилось только то, что "Интер" продолжил идти за скудетто.

Самое забавное – вы, журналисты, всегда требуете играть красиво, но сами же первые говорите только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты матча с "Вильярреалом" (0:3) все хвалили игру "Ювентуса", но стоило пропустить, как наше выступление назвали катастрофическим. Это бессмыслица, ведь изменился только результат, а не игра.

Мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает. Дело не только в "Ювентусе", но и в футболе в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ игры: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее.

Италия выиграла ЧМ 4 раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Пепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" готов оформить выкуп Кулушевски. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов