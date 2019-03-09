Аллегри прокомментировал победу над "Удинезе"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы своей команды над "Удинезе" в матче 27-го тура Серии А.

"Ребята сыграли прекрасно, но я не сомневался, что именно так и будет. Нам всё ещё нужно добыть пять побед, чтобы выиграть чемпионат, независимо от результатов "Наполи". Нужно пройти весь путь и попытаться выиграть один или два трофея", - цитирует Аллегри Football Italia.

В 27 турах "Ювентус" набрал 75 очков и опережает идущий вторым "Наполи" на 19 баллов.

Неаполитанцы в воскресенье на выезде сыграют с "Сассуоло".

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