Аллегри прокомментировал победу над "Удинезе"

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Аллегри прокомментировал победу над "Удинезе"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче против "Удинезе" (2:0) в рамках 22-го тура Серии А.

"В среду мы выдержали 120 минут ментально и физически 1:2 с "Интером" в Суперкубке, но сегодня был момент, когда нас просто не было на поле. Это неправильно, мы всегда должны быть полностью сосредоточенными, тем более когда на трибунах недостаточно болельщиков, которые обычно держат нас в тонусе. А так, на протяжении 10 минут мы подвергались риску.

Во втором тайме мы допустили ошибку, расслабились, думали, что игра под контролем, и выключились. Дело не в отсутствии лидера, а в общей зрелости ребят в целом. Опыт нужен в любой профессии, никто не рождается с уже полученными знаниями.

Нам не хватает терпения. Я очень рассердился в тот момент, но я поговорил с игроками после матча и постарался, чтобы они меня поняли. Главное – они быстро все осознали, и это нужно делать индивидуально и независимо от того, играете вы в "Ювентусе" или в другом клубе", – сказал итальянский специалист.

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