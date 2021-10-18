Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Ромой"
Фото сайт "Ювентуса"
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о результате матча 8-го тура Серии А против "Ромы".
Напомним, что "старая синьора" добыла домашнюю победу над "волками" со счётом 1:0.
"Это хороший результат, тем более, что мы снова не пропустили. Нам противостоял технически сильный соперник, они создали проблемы "Ювентусу" в начале матча, но затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свою игру. Это важная победа, ещё один шаг вперёд в таблице и дальнейший прогресс в сезоне", - цитирует Аллегри DAZN.
Набрав три очка, "Ювентус" поднялся на 7-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
Не пропустите: Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17