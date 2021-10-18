Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Ромой"

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о результате матча 8-го тура Серии А против "Ромы".

Напомним, что "старая синьора" добыла домашнюю победу над "волками" со счётом 1:0.

"Это хороший результат, тем более, что мы снова не пропустили. Нам противостоял технически сильный соперник, они создали проблемы "Ювентусу" в начале матча, но затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свою игру. Это важная победа, ещё один шаг вперёд в таблице и дальнейший прогресс в сезоне", - цитирует Аллегри DAZN.

Набрав три очка, "Ювентус" поднялся на 7-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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