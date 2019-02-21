Аллегри прокомментировал поражение от "Атлетико"
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Мы ужасно провели второй тайм, а "Атлетико" воспользовался этим. Они очень хороши в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Соперник стал играть намного агрессивнее на стандартах и застал нас врасплох. Мы знали, что будет сложно, "Атлетико" вынуждает соперника играть плохо, в медленном темпе. Но не всё потеряно. У нас есть шанс исправить ситуацию, нам нужно верить в себя. Мы очень разочарованы этим результатом, но нам по силам изменить своё положение в ответном матче. Будет нелегко, нужно провести образцовую игру", - приводит слова Аллегри Football Italia.
Напомним, что ответный матч между "Ювентусом" и "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.
Ранее "старая синьора" никогда не проходила дальше в плей-офф еврокубков, уступая 0:2 в первом поединке.
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