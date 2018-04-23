Аллегри прокомментировал поражение от "Наполи"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после матча 34-го тура итальянской Серии А против "Наполи".

"Ужасная игра для обеих команд. Практически ни одного удара в створ ворот. У нас были некоторые трудности с игрой, в конце мы должны были действовать более аккуратно, а не пропускать гол со стандарта. Но в матче между лидерами чемпионата в такой момент может случиться всякое.

"Наполи" стоит отдать должное за эту победу. Они выглядели лучше с точки зрения контроля мяча. Теперь нам надо забыть об этом матче и как следует подготовиться к следующему. Чемпионская гонка будет продолжаться до 20 мая. В футболе ничего нельзя принимать как должное" - цитирует Аллегри Football Italia.

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