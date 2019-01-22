Аллегри прокомментировал разгромную победу над "Кьево"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после крупной победы над "Кьево" в матче 20-го тура Серии А.

ЮВЕНТУС - КЬЕВО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Нам было нелегко, потому что мы играли после двух сложных матчей. Возможно, где-то сыграли небрежно и невнимательно, но парни показали мастерство и проявили зрелость. Мы могли пропустить всего один гол. "Ювентус" одержал отличную победу, теперь можем двигаться дальше" - цитирует Аллегри Football Italia.

В 20 турах чемпионата "Ювентус" набрал 56 очков, благодаря чему уверенно лидирует, опережая на 9 пунктов идущий вторым "Наполи".

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