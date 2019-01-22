Аллегри прокомментировал разгромную победу над "Кьево"
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после крупной победы над "Кьево" в матче 20-го тура Серии А.
ЮВЕНТУС - КЬЕВО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"Нам было нелегко, потому что мы играли после двух сложных матчей. Возможно, где-то сыграли небрежно и невнимательно, но парни показали мастерство и проявили зрелость. Мы могли пропустить всего один гол. "Ювентус" одержал отличную победу, теперь можем двигаться дальше" - цитирует Аллегри Football Italia.
В 20 турах чемпионата "Ювентус" набрал 56 очков, благодаря чему уверенно лидирует, опережая на 9 пунктов идущий вторым "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8