Аллегри прокомментировал разгромную победу над "Сассуоло"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с "Сассуоло" (7:0).

"Я должен похвалить команду, прекрасная игра. Мы не можем себе позволить ошибаться, поскольку нам необходимо оказывать давление на "Наполи". Ни для кого не секрет, что мы хотим выиграть Скудетто, поэтому мы должны побеждать в каждой игре" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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