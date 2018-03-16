Аллегри прокомментировал результаты жеребьевки
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о результате жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Матч "Ювентуса" и "Реала" привлечет к себе внимание, мы работаем для того, чтобы принимать участие в таких противостояниях. В прошлом году в 1/4 финала Лиги Чемпионов мы победили "Барселону", возможном, в этом победим "Реал".
Они фавориты на победу в турнире, так что будет просто великолепно, если мы сумеем их обыграть. Тем не менее, сейчас мы должны думать о первостепенной задачей, коей является матч против СПАЛ в субботу" - приводит слова Аллегри Goal.com.
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