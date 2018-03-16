Аллегри прокомментировал результаты жеребьевки

Теги ювентусмассимилиано аллегриреал мадрид

Аллегри прокомментировал результаты жеребьевки

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о результате жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Матч "Ювентуса" и "Реала" привлечет к себе внимание, мы работаем для того, чтобы принимать участие в таких противостояниях. В прошлом году в 1/4 финала Лиги Чемпионов мы победили "Барселону", возможном, в этом победим "Реал".

Они фавориты на победу в турнире, так что будет просто великолепно, если мы сумеем их обыграть. Тем не менее, сейчас мы должны думать о первостепенной задачей, коей является матч против СПАЛ в субботу" - приводит слова Аллегри Goal.com.

Читайте также: Недвед: "Ювентус" может доставить проблемы "Реалу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов