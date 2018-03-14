Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я хорошо провел три года, которые я нахожусь здесь. Работая с этой командой, я получил большое удовлетворение, и нам нужно продолжать трудиться в этом направлении, чтобы продолжать делать историю клуба. Мы оценим мое будущее в конце этого четвертого года моего пребывания здесь", - цитирует наставника "старой сеньоры" Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Аталанты". | soccernews.ru