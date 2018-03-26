Аллегри прокомментировал ситуацию со своим будущим

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Аллегри прокомментировал ситуацию со своим будущимГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я нахожусь под контрактом с "Ювентусом" до 2020-го года, и здесь я чувствую себя очень хорошо. Но всем известно, что будущее всех тренеров зависит исключительно от демонстрируемых результатов", - приводит слова наставника "старой сеньоры" Le 10 Sport.

Напомним, Аллегри признан тренером года в Италии. | soccernews.ru

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