Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений в свой адрес от Дибалы

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Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений в свой адрес от ДибалыГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений в свой адрес от форварда своей команды Пауло Дибалы.

"У меня нет проблем с Дибалой. Замены являются частью работы тренера. Пауло провел хороший матч против "Удинезе", но он не должен жить одержимостью забить гол. Бывают моменты, когда забить получается, а иногда - нет, это случается со всеми в течение сезона. Об этом бесполезно говорить, нужно просто работать", - цитирует наставника "старой сеньоры" Tuttosport.

Напомним, "Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако". | soccernews.ru

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