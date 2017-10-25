Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений в свой адрес от Дибалы
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений в свой адрес от форварда своей команды Пауло Дибалы.
"У меня нет проблем с Дибалой. Замены являются частью работы тренера. Пауло провел хороший матч против "Удинезе", но он не должен жить одержимостью забить гол. Бывают моменты, когда забить получается, а иногда - нет, это случается со всеми в течение сезона. Об этом бесполезно говорить, нужно просто работать", - цитирует наставника "старой сеньоры" Tuttosport.
Напомним, "Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|26
|3
|Ювентус
|10
|25
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|9
|21
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|10
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0