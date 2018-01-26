Аллегри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Реал" или "Челси"

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Аллегри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Реал" или "Челси"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не собирается покидать клуб.

"Я всегда говорил и повторю это еще раз. У меня есть действующее соглашение с клубом до 2020 года. Я счастлив в "Ювентусе" и не собираюсь никуда уходить" - приводят слова Аллегри английские СМИ.

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