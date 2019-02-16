Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере Икарди в "Ювентус"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда "Интера" Мауро Икарди в туринский клуб.

"Трансферами занимается клуб, я ничего об этом не знаю. Летом я предпочитаю отдыхать на пляже. Икарди - нападающий, умеющий забивать голы, но качественнее его оценит Лучано Спаллетти, который тренирует его и знает лучше" - приводит слова Аллегри Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов снизить цену на аргентинского бомбардира с 110 до 85 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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