Аллегри прокомментировал свое будущее в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем.

"Я еще ничего не знаю. Я уже пять лет тренирую "Ювентус". У меня есть соглашение с клубом, и я очень счастлив здесь", - приводит слова Аллегри Goal.com.

Напомним, что контракт Аллегри с туринским клубом действует до лета 2020 года.

Под руководством Аллегри "Ювентус" четыре раза становился чемпионом, выигрывал четыре Кубка Италии и два суперкубка.

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