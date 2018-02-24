Аллегри прокомментировал травму Бернардески

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Аллегри прокомментировал травму Бернардески

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился информацией о здоровье Федерико Бернардески.

"Федерико пропустит около 20 дней, после мы проведем еще одно медобследование. Если лечение не принесет никаких положительных результатов, то Бернардески понадобится операция. К сожалению, такова ситуация с футболистом" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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