Аллегри прокомментировал травму Дибалы

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о травме форварда Пауло Дибалы.

"Мы не знаем, насколько всё плохо. Пауло ждет тщательное медобследование. К счастью, впереди двухнедельный перерыв. Очевидно, что Дибале потребуется больше времени на отдых, чем остальным игрокам. Надеюсь, Пауло будет свежим в последние недели сезона" - приводит слова Аллегри FourFourTwo.

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