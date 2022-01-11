Аллегри прокомментировал травму крестообразной связки у Кьезы

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о травме крестообразной связки колена форварда Федерико Кьезы, которую он получил в матче против "Ромы" (4:3).

"Я говорил с Федерико после матча и вчера утром. Мне жаль его и итальянский футбол, но такое случается. Он молод и у него есть время на восстановление. Он чувствует себя хорошо, с психологической точке зрения он в порядке.

Теперь каждый в команде должен работать больше", — цитирует Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что из-за этой травмы Кьеза пропустит остаток сезона, а также не поможет сборной Италии в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.

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