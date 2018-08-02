Аллегри прокомментировал тройной обмен между "Ювентусом" и "Миланом"

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Аллегри прокомментировал тройной обмен между "Ювентусом" и "Миланом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал тройной обмен между туринским клубом и "Миланом".

"Бонуччи возвращается в команду спустя год. Он важный игрок, который особо не изменился. Кальдара - перспективный футболист, который вместе с Ругани и Романьоли составляет трио лучших молодых защитников в Италии. Мне жаль терять его, но мы должны были его отпустить. Мы благодарны Игуаину, он отдал всё за два года в команде. "Милан" получил отличного нападающего" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Не пропустите: Бонуччи успешно прошёл медобследование и уже пообщался с фанатами "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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