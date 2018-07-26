Аллегри прокомментировал возможное возвращение Погба в "Ювентус"

1 Теги манчестер юнайтедювентусполь погбамассимилиано аллегри

Аллегри прокомментировал возможное возвращение Погба в "Ювентус"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал возможное возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в стан "старой синьоры".

"Я ничего не могу сказать о возвращении Поля Погба, потому что он - игрок "Манчестер Юнайтед". Я очень рад видеть, как он вырос, особенно это было видно на Чемпионате Мира, который выиграла сборная ФранцииОн действительно здорово выступил на мундиале. Он сыграл важную роль в победе, он серьезно прибавил в контроле игры", - цитирует наставника "старой синьоры" Le 10 Sport.

Напомним, "Ювентус" готов продать Пьянича. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

...но его "аппетит", нам не по зубам. Нам с головой хватит и Роналду)))

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