Аллегри прокомментировал возможное возвращение Погба в "Ювентус"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал возможное возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в стан "старой синьоры".

" Я ничего не могу сказать о возвращении Поля Погба, потому что он - игрок "Манчестер Юнайтед". Я очень рад видеть, как он вырос, особенно это было видно на Чемпионате Мира, который выиграла сборная Франции. Он действительно здорово выступил на мундиале. Он сыграл важную роль в победе, он серьезно прибавил в контроле игры ", - цитирует наставника "старой синьоры" Le 10 Sport.

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