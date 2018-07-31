Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина

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Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Гонсало Игуаина.

"На трансферном рынке клубы работают непрерывно, мы слышим об этом каждый день. Посмотрим, что случится, когда мы вернёмся в Италию из США. Могу сказать одно - когда трансферное окно закроется, "Ювентус" будет конкурентноспособным как никогда" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что на Игуаина претендуют "Челси", "Милан" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: Агент Игуаина обсудил с руководством "Ювентуса" будущее игрока. | http://soccernews.ru

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