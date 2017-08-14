Аллегри: "Против "Лацио" сыграли бездарно"

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Аллегри: "Против "Лацио" сыграли бездарно"Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри расстроен игрой своей команды в матче за Суперкубок Италии против "Лацио" (2:3).

"Мы пропустили глупый гол, а так "Лацио" заслужил победу, они играли лучше. Мы же начали играть только в последние полчаса, об этом стоит подумать, нужно спуститься с небес на землю.

Сезон будет тяжелым, и сейчас мы должны это понять. Мы реализовали свои моменты, но "Лацио" играл острее, быстрее обращался с мячом. Мы должны были перевести игру в овертайм, но, в любом случае, соперник победил закономерно.

Мы позже начали предсезонку, и некоторые игроки еще не набрали физическую форму. Знал, что будут проблемы, но рассчитывал, что в первом тайме сыграем лучше. В общем, сыграли бездарно", – сказал Аллегри. | http://soccernews.ru

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